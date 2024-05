Giovanni Toti è uscito dal suo appartamento di Genova accompagnato dalla Guardia di finanza. Intercettato dai giornalisti presenti, ha risposto: “Non vi posso parlare, altrimenti lo farei”.

“Il presidente è sereno e convinto di poter spiegare tutto“, ha detto il suo avvocato, Stefano Savi, uscendo dall’appartamento assieme al governatore. La regione, ha proseguito, “continuerà a lavorare. Per quel che abbiamo potuto vedere fino a questo momento sono tutti fatti a cui possiamo dare una spiegazione nell’ambito di una legittima attività di amministrazione per l’interesse pubblico”. “Dimissioni? Non si parla di dimissioni, si sospende dalla funzione poi vedremo cosa succede”, ha concluso.