Matteo Renzi, leader di Italia Viva “noi siamo all’opposizione di Toti, ma nonostante questo siamo garantisti”. “Siamo sempre garantisti” , afferma invece il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, rispondendo alle domande dei cronisti dice di non credere a un’offensiva giudiziaria nei confronti del governo di centrodestra. La notizia dell’ arresto del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti piomba sui politici ospiti degli ‘Stati generali dei commercialisti’. Per, leader di Italia Viva “noi siamo all’opposizione di Toti, ma nonostante questo siamo garantisti”. “Siamo sempre garantisti” , afferma invece il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, rispondendo alle domande dei cronisti dice di non credere a un’offensiva giudiziaria nei confronti del governo di centrodestra.

Per il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto “Forza Italia è sempre stata garantista” e distingue tra i casi Emiliano e Toti. “Il gesto politico di chiedere all’interno di un consiglio regionale le dimissioni di un presidente ha un suo valore politico – mentre per Toti – c’è un’indagine giudiziaria che è ancora agli albori”. Poi il vice di Nordio chiude con un auspicio rispondendo alla domanda se teme si tratti di ‘giustizia ad orologeria’, vecchio refrain abusato in Forza Italia: “Mi auguro assolutamente di no“.