Sfidando la tendenza al silenzio di molti artisti internazionali sul conflitto mediorientale, martedì il rapper americano Macklemore ha pubblicato sui social media una canzone dedicata alle proteste degli studenti universitari negli Stati Uniti che chiedono il cessate il fuoco a Gaza. L’artista da 30 milioni di ascoltatori al mese, vincitore di un Grammy Award, ha annunciato che tutti i proventi del brano saranno devoluti all’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi.

“Cosa sei disposto a rischiare? / Cosa sei disposto a dare? / E se tu fossi a Gaza? / E se quelli fossero i tuoi figli?”, canta. “Vorresti che il mondo si alzasse in piedi / E gli studenti alla fine lo hanno fatto”, canta Macklemore.

HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all proceeds to UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI — Macklemore (@macklemore) May 6, 2024

Il titolo, Hind’s hall, richiama l’occupazione della Hamilton Hall della Columbia University di New York, occupata e poi sgomberata dalla polizia la settimana scorsa, dove i manifestanti filopalestinesi hanno ribattezzato simbolicamente l’edificio con il nome di una bambina palestinese Hind Rajab, morta a Gaza per le ferite riportate dopo un raid dell’esercito israeliano sull’automobile in cui viaggiava con la famiglia. Prima di morire, la bambina era riuscita a telefonare alla madre e la registrazione dei suoi lamenti ha fatto il giro del mondo.

Nella canzone Macklemore dice anche che non voterà per Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali di novembre 2024 per via del suo sostegno a Israele: “Il sangue è sulle tue mani Biden possiamo vederlo tutto / Certo che no, non voterò per te in autunno”. Su Instagram la clip ha ottenuto oltre di 10 milioni di visualizzazioni nelle prime 13 ore dalla pubblicazione.

Macklemore, che è diventato famoso con il singolo Can’t hold us con Ryan Lewis 11 anni fa, ha più volte espresso il suo sostegno a Gaza. L’artista si è presentato spesso con la kefiah palestinese durante i suoi concerti live e lo scorso dicembre a preso parte a una manifestazione pro-Palestina a Washington.