L’esercito bielorusso afferma di aver effettuato esercitazioni per il lancio di armi nucleari tattiche. Durante le operazioni è stato verificato il grado di “preparazione” dei lanciatori tattici di armi nucleari. L’annuncio segue di 24 ore quello dell’alleato russo di esercitazioni nucleari che coinvolgerebbero in particolare truppe di base vicino all’Ucraina. “Un controllo del grado di prontezza delle forze e dei lanciatori di armi nucleari tattiche è stato avviato all’interno delle forze armate”, ha affermato in una nota il ministero della Difesa bielorusso. Nell’estate del 2023, Mosca annunciò di aver schierato armi nucleari tattiche in Bielorussia “Le armi nucleari tattiche fornite dalla Russia alla Bielorussia servono soltanto per la deterrenza. Nessuno userà queste armi a scopo offensivo”, ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

In Ucraina il servizio di sicurezza Sbu ha affermato di aver scoperto una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian. Due funzionari dell’Amministrazione per la Sicurezza dello Stato, riporta invece Ukrainska Pravda, sono stati denunciati per tradimento e complicità in un attacco terroristico. Uno dei compiti della rete di intelligence russa era quello di cercare tra i militari vicini alla sicurezza del presidente persone che potessero prendere in ostaggio il capo dello Stato e poi ucciderlo. Oltre a Zelensky, i russi intendevano eliminare il capo della stessa Sbu Vasily Malyuk, il capo della Gur Kirill Budanov e altri funzionari di alto rango. Il capo della Sbu Vasily Malyuk afferma che una cerchia ristretta di persone era a conoscenza di questa operazione speciale per smascherare gli agenti nemici. Secondo lui l’attacco terroristico avrebbe dovuto essere “un regalo a Putin per il suo insediamento”. In particolare, secondo i servizi segreti, gli agenti intendevano uccidere Budanov prima di Pasqua.