Non c’è pace al carcere minorile Beccaria di Milano. Dopo lo scandalo delle violenze ai danni dei detenuti, la scorsa notte, intorno alle 2, nell’istituto penitenziario per minori è scoppiato un incendio che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite da una cella al secondo piano e i fumi ne hanno coinvolte altre tre, sempre al secondo piano dell’edificio. Nessuna persona è stata coinvolta e l’incendio è stato spento. Sempre i vigili del fuoco fanno sapere che ci sono volute tre ore per domare le fiamme, con un lavoro finito intorno alle 5 di mattina.

Sulle cause all’origine del rogo è in corso un’indagine. Il carcere minorile è finito al centro di un’inchiesta della procura di Milano per i presunti soprusi ai danni dei giovani detenuti. che ha portato agli arresti di diversi agenti della Polizia penitenziaria. Nel Natale 2022, sempre il Beccaria, fu teatro di una rocambolesca evasione durante la quale fuggirono sette detenuti, tutti rientrati o catturati.