FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 29/4 al 5/5/2024

Mancano cinque settimane alle Elezioni Europee dell’8-9 giugno 2024 e tre al blackout dei sondaggi pubblici, ma non si intravedono ancora segnali su quale possa essere la grande sorpresa (che pure ci sarà) dei risultati finali.

Potrebbe essere Fratelli d’Italia (oggi al 27,5% medio) che, forte della candidatura della premier Meloni, potrebbe subire un boost che lo porterebbe oltre il 30% (come accadde alla Lega nel 2019 data tra il 29-30% e finita ben oltre il 34%). O al contrario uscire ridimensionato dalle urne non riuscendo a superare il valore delle Politiche 2022, magari a vantaggio di uno o di entrambi gli alleati di centrodestra. La sorpresa infatti potrebbe essere Forza Italia, da settimane in trend positivo (ora all’8,7% insieme a Noi Moderati) o magari la Lega (8,3%) per la quale sono aperti entrambi gli scenari: grande traino della candidatura Vannacci o rovinosa débâcle causata dalla stessa.

E che dire del Pd (20,3%)? Stare sopra il 20% non sarebbe una grande sorpresa ma garantirebbe la leadership del tanto chiacchierato campo largo e soprattutto farebbe bene alla segretaria Schlein. Altrettanto incerta è la partita di Conte e del M5S (16%) che devono vedersela con un elettorato certamente umorale e tradizionalmente poco coinvolto dalle elezioni Europee. Per i grillini, che non schierano big e nomi altisonanti, basterebbe rimanere sopra il 15% per ribadire il loro ruolo centrale sulla scena politica. Ma sorprese potrebbero arrivare da tutte le altre formazioni destinate a lottare per superare la fatidica soglia del 4%: Stati Uniti d’Europa, già in declino al 4,6%, Azione, il diretto competitor di SUE, che arranca al 3,8% e AVS (3,9%) a rischio nonostante il buon numero di candidature eccellenti (Marino, Lucano, Orlando, Salis).

Infine, non trascuriamo i players minori presenti in competizione (ma con meno chance di successo): Pace Terra e Dignità di Michele Santoro (2%) e Libertà di Cateno De Luca (1,9%).

Fonte: Swg, Euromedia Research, Emg, Youtrend, Piepoli, Eumetra, Tecnè