Un video di Carlo Calenda dal benzinaio sta facendo il giro del web. Il leader di Azione, candidato alle prossime elezioni europee, fa carburante e nota, senza nascondere l’ironia della clip: “Guardate tutte quelle accise, se andremo in Europa le cancelleremo tutte“. Il video, pubblicato sulla sua pagina social, è accompagnato dalla didascalia: “Ao’, per la Meloni ha funzionato”. Il riferimento è al video, divenuto ormai famoso, di Giorgia Meloni in una stazione di servizio: nella clip del 2019 la premier poneva lo stesso problema, quello delle accise sulla benzina, e prometteva, se eletta alle elezioni europee, di abolirle progressivamente.