Un parroco, vestito in abito talare, è stato fermato in Vaticano perché armato di pistola ad aria compressa, due coltelli, un taglierino e un cacciavite. È accaduto questa mattina alle 9 ai varchi nel prefiltraggio utilizzato dai fedeli per arrivare a piazza San Pietro. L’uomo, 59 anni, si è giustificato con la polizia sostenendo di avere con sé il borsello di proprietà di un’altra persona e che le armi erano per difesa personale. Il parroco, proveniente dalla Repubblica Ceca, è stato denunciato per porto abusivo di armi. A controllare l’uomo, arrivato in piazza in abito talare insieme a un gruppo di fedeli venuti in pullman dalla Repubblica Ceca, i poliziotti del commissariato Borgo. Identificato anche il proprietario del borsello: un 60enne. Entrambi sono stati portati al commissariato Borgo.