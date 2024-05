“È incredibile che in Italia un ministro per cui c’è una richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato continui a fare il ministro. Il fatto stesso che Santanchè non abbia fatto un passo indietro e sia attaccata alla poltrona misura la qualità delle istituzioni da parte di questi personaggi. Da tempo chiediamo le dimissioni di Santanché, perché Meloni tollera simili comportamenti?”. Lo ha detto parlando con i cronisti il leader di di Europa Verde Angelo Bonelli, a margine dell’evento organizzato da Avs a Roma dedicato al tema del lavoro povero e dei salari.

“Oggi presentiamo le nostre proposte per contrastare la precarietà e aumentare i salari. Il tema della patrimoniale per i grandi patrimoni non è più derogabile, la tassazione sugli extra-profitti energetici e delle banche è un elemento fondamentale. Firmeremo il referendum della Cgil sul Jobs act“.