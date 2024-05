Forte tensione tra polizia e manifestanti all’Università della California, a Los Angeles, mentre nei campus americani ribolle l’agitazione per la guerra di Israele contro Hamas a Gaza. Gli agenti in tenuta antisommossa sono intervenuti per iniziare a rimuovere alcune barricate attorno all’accampamento di protesta, con i manifestanti che hanno tentato di sostituirle a turno, e la polizia ha utilizzato granate stordenti per disperdere la folla.