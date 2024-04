Un 13enne è morto a Londra a seguito di un accoltellamento avvenuto vicino alla metro di Hainault, nel Nord-Est di Londra, dove un uomo armato di katana ha aggredito diverse persone fra cui 2 agenti di polizia. “È con grande tristezza che confermo che uno dei feriti nell’incidente, un ragazzino di 13 anni, è morto per le ferite – ha riferito la polizia – È stato portato in ospedale dopo essere stato accoltellato e purtroppo è morto poco dopo”.

Altre 4 persone sono rimaste ferite. Per l’attacco è stato arrestato sul posto un uomo di 36 anni. L’incidente non viene ritenuto legato al terrorismo e non era un “attacco mirato”.

Un testimone citato dal Telegraph ha riferito di avere visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai” che “ha accoltellato quattro persone dopo essersi schiantato con il suo van contro una casa”.