Nika Shakarami è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane. Ne era certa anche sua madre Nasrin. Ma ora non ci sono dubbi. A fare chiarezza è un documento “altamente confidenziale” trapelato dalle stesse forze di sicurezza di cui ha preso visione la Bbc. La sedicenne iraniana era scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022 e, dopo nove giorni, era stata trovata morta. Il governo aveva affermato che si era uccisa, ma per la famiglia la morte era stata provocata dagli agenti. “Nika è stata portata su un furgone della sicurezza, uno degli uomini l’ha molestata mentre era seduto su di lei. La ragazza ha reagito ed è stata picchiata con i manganelli“, scrive il media britannico.

Poco prima di scomparire, Nika era stata ripresa in un video. Era la sera del 20 settembre 2022 e la sedicenne si trovava vicino al Laleh Park, nel centro di Teheran, in piedi su un cassonetto mentre dava fuoco all’hijab. Altri, intorno a lei, gridavano “morte al dittatore”, riferendosi al leader supremo dell’Iran l’Ayatollah Ali Khamenei. Nika è diventato un simbolo delle proteste e della lotta delle donne in Iran. Il suo nome viene gridato durante le manifestazioni contro le rigide regole del Paese sul velo obbligatorio.