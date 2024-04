“Vi parlo dal mio ufficio del Senato a cui sono molto affezionato. Io in questo ufficio lascio un pezzo di cuore, ho deciso di candidarmi alle europee e a differenza degli altri, se sarò eletto andrò al Parlamento Europeo”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video sui suoi canali social ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee

“L’Europa vive una stagione di difficoltà, sembra debole e fragile. Basta con i burocrati come von der Leyen, scegliamo la politica – continua – Ma come può l’Italia farsi sentire se i principali leader politici si candidano alle europee per scherzo. Meloni, Schlein, Calenda, Tajani, si candidano ma da subito dicono che non andranno in Europa. Come lo definiamo questo modo di fare? È una truffa ai cittadini dire mi candido ma se eletto non vado in Europa. Noi abbiamo decido che chi si candida se eletto andrà a rappresentare l’Italia”.