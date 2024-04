Le figlie chiuse in una stanzetta nel retro del negozio mentre la madre gestiva l’attività. Per questo una giovane donna, madre delle piccole di 4 e 9 anni, originaria del Bangladesh, come riporta La Repubblica, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I fatti, riporta il quotidiano, risalgono al 17 aprile, e pochi giorni fa il negozio di generi alimentari, dove lavorava anche uno straniero irregolare, è stato chiuso dal questore.

A far scattare l’intervento della polizia che, su richiesta della procura, ha applicato il Codice rosso, è stato un cliente del locale: l’uomo sapeva che la donna aveva due figlie e sentendo dei forti rumori provenire dal retro ha deciso di chiamare gli agenti. La stessa negoziante ha mostrato ai poliziotti dove fossero le figlie: le bimbe erano chiuse in una stanzetta e stavano giocando saltando su un materasso. Il locale, oltre che pericoloso, era molto sporco, così come le bimbe trovate in cattive condizioni igieniche.

La donna era già stata segnalata per abbandono di minori perché a maggio 2023 era uscita di casa lasciando le figlie chiuse dentro. Ora, dopo l’intervento di polizia e assistenti sociali, le bambine sono state affidate a una famiglia in attesa della decisione del tribunale dei minori.