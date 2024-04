Un uomo di 85 anni ha sparato un colpo di pistola ferendo uno dei due rapinatori che, nella notte di sabato 27 aprile, si sono introdotti nella sua abitazione. È accaduto in provincia di Bergamo. L’85enne, un anziano finanziere in pensione, si è ritrovato i due ladri in casa e con la sua revolver calibro 38 ha colpito uno dei due di striscio. Il rapinatore ferito, un albanese di 26 anni, è stato fermato dalla polizia nei pressi dell’abitazione del pensionato: è stato sfiorato al collo dal proiettile e non è in gravi condizioni. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale. Il complice, anche lui un 26enne, inizialmente, si era dileguato. Ma poi, rintracciato, è stato arrestato dalla polizia con le stesse accuse: rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due rapinatori, armati di passamontagna, si sono introdotti nella villetta a schiera su due piani di Longuelo, passando da una portafinestra sul retro, forzata con un piede di porco. L’anziano è stato sorpreso dai ladri mentre si trovava a letto a guardare la televisione. I due lo hanno initmato di consegnare soldi e preziosi, ma l‘ex finanziere aveva la pistola sotto il cuscino: ha impugnato l’arma e sparato. I ladri sono a quel punto fuggiti portando con sé il borsello dell’uomo contenente 200 euro e alcuni documenti. La moglie, che si trovava al piano di sopra, è accorsa in aiuto del marito e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati sia la polizia che l’ambulanza che ha soccorso il 26enne ferito in codice giallo. Nel frattempo l’85enne sarà sentito in questura per valutare la legittima difesa.