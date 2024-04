Ha ordinato un calice di vino ma al suo interno, al posto della bevanda, c’era, non è ancora chiaro se solo o mischiato, del detergente per la lavastoviglie. Per questo una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano con lesioni all’esofago. L’incidente è avvenuto a Lorenteggio, in via privata Carlone.

Secondo quanto ricostruito la titolare del locale, una donna di origini cinesi di 54 anni, avrebbe riutilizzato le bottiglie del vino per riempirle con detergente per la lavastoviglie senza cambiare le etichette e portando così in tavola il detersivo al posto del vino. Il locale, un bar adibito anche a tavola fredda, è stato posto sotto sequestro e la titolare è indagata per lesioni colpose gravissime.

Secondo quanto riporta Repubblica, la vittima e il compagno erano clienti abituali del locale: la 51enne avrebbe ordinato un terzo calice di vino uguale ai due precedentemente bevuti. Il tutto è avvenuto in poco tempo, mentre il compagno della donna che si è sentita male era fuori a fumare. La 51enne è stata subito soccorsa dal personale del 118 e sul posto sono intervenuti Polizia e tecnici dell’Azienda sanitaria territoriale. Nel bar, riporta il quotidiano, era piuttosto comune la pratica illegale di rabboccare i vini e di riutilizzare le bottiglie.

Trasportata all’ospedale, la donna ha riscontrato lesioni all’esofago, all’ugola, al cavo orale, alla lingua e al volto. Il compagno, realizzando quanto accaduto, ha subito preso la bottiglia incriminata e l’ha portata all’ospedale dove, dopo i primi rilievi, è stata effettivamente riscontrata la presenza di sapone per la lavastoviglie.