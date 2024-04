Chi sperava in un giorno di festa più soleggiato rispetto allo scorso 25 aprile, rimarrà deluso. Mercoledì 1° Maggio sarà una giornata caratterizzata da condizioni metereologiche avverse su buona parte dell’Italia. Non basterà, infatti, il ritorno dell’anticiclone africano che, in questi giorni, ha portato in Italia un clima caldo e discrete giornate soleggiate. Il tempo per la Festa dei Lavoratori si deteriorerà nuovamente facendo tornare pioggia e temporali.

Secondo gli esperti di IlMeteo.it i primi segnali di instabilità sono attesi entro la serata di martedì 30 aprile, poi la giornata del Primo Maggio vedrà un marcato peggioramento del tempo, soprattutto in Piemonte e sulla Sardegna dove si prevedono piogge diffuse e temporali. Il maltempo con il passare delle ore si estenderà a tutte le regioni nord-occidentali: dall’Emilia-Romagna fino al Veneto, con atmosfere più instabili fino alla Campania. In queste aree, i fenomeni metereologici diventeranno più intensi con temporali e occasionali grandinate. Anche alle temperature cambieranno notevolmente: nelle aree colpite da maltempo registreranno un forte calo. “Salve” solo le estreme regioni del Sud Italia dove il clima sarà insolitamente caldo per il periodo.

Secondo gli esperti di 3BMeteo anche le giornate seguenti, quelle del 2 e 3 maggio, saranno caratterizzate da instabilità. Giovedì 2 maggio il meteo rimarrà perturbato al centro nord con piogge, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Tempo instabile anche nel sud Italia: in particolare in Campania e basso Tirreno sono possibili temporali. Possibili aperture in altre zone d’Italia, ma con temperature ancora in calo. Per la giornata di venerdì 3 maggio, invece, sono previsti brevi piovaschi e temporali ma spazio alle schiarite. In particolare nel Nord-Ovest è previsto maggiore sole, mentre le temperature non subiranno variazioni significative.

Immagine d’archivio