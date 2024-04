“Non contate un cazzo, vi porto in Tribunale”. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, si è sfogato in Consiglio comunale contro il centrodestra – in particolare contro Fratelli d’Italia – per aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della presidente Sara Francescangeli. “È contro di lei o contro di me?” ha detto l’imprenditore, condendo il suo intervento di parolacce e insulti. I lavori dell’assemblea sono stati interrotti. Alla ripresa, la mozione è stata respinta con 11 voti favorevoli e 19 contrari.