I deputati del Pd hanno sventolato una bandiera tricolore sugli scranni della Camera nel corso dell’esame del Ddl autonomia. “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il tricolore, non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e sbagliata”, ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga protestando per la maglietta verde indossata dalla deputata leghisa Bordonali durante il suo intervento. Alla Braga ha replicato il presidente Fontana: “Stavo attendendo di dire alla Bordonali di coprirsi, grazie alla segnalazione fatta dall’opposizione, siamo intervenuti. Non si possono esporre cartelli e scritte, per una maglietta si chiede di coprirsi. Bisogna mantenere decoro e onorabilità dell’aula e evitare questi comportamenti che ledono onorabilità e decoro di tutti”