È uscito lo scorso 16 aprile, negli Stati Uniti, il nuovo libro di Loretta Napoleoni, giornalista e saggista. Il volume si intitola “Technocapitalism: The Rise of New Robber Barons and the Fight for Common Good”, edizioni Seven Stories Press. Nel testo viene raccontato ed analizzato il modo in cui i “nuovi baroni” come Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Meta o Elon Musk di Tesla hanno ormai assunto il pieno controllo della tecnologia, sottraendola agli usi destinati al bene comune e traendo profitto dalla politica della paura oltre che dalla commercializzazione di qualsiasi cosa. Quindici capitoli che spaziano dall’universo bitcoin alla crisi degli stati nazione, fino alla Modern monetary theory e al sistema dei crediti per le emissioni di carbonio che non sta dando i risultati sperati.

Colossi della tecnologia come Google, Facebook, Apple, Uber e Microsoft, si legge, non hanno mai avuto intenzione di diffondere la democrazia. Controllando e possedendo la tecnologia sono oggi i padroni assoluti. Ora, con la diffusione dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, aziende come Uber sono in grado di ridurre i costi del personale al minimo indispensabile, comprimendo ulteriormente i diritti e le retribuzioni.