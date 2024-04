“Come va il Movimento? Io sono ottimista, perché qui germi ci sono ancora. Ora Conte deve cominciare ad avere un po’ di verve“. Tappa romana per Beppe Grillo che ha portato il suo spettacolo Io sono un altro al Teatro Olimpico. Terminato lo show, il fondatore del M5s ha risposto ad alcune domande dell’Agenzia Vista per la trasmissione Camera con Vista di La7 (il servizio completo andrà in onda domenica alle 09.40 su La7). Tra il pubblico era presente anche Giuseppe Conte. “Finché sei presente non parlerò male di te…” gli ha detto Grillo scherzando. “L’ho visto molto in forma” ha commentato poi il leader del 5 Stelle uscendo dal teatro.