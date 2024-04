“La candidatura di Ilaria Salis per noi rappresenta una candidatura di carattere costituzionale, perché parla della nostra Costituzione e di quella che vorremmo fosse fatta propria dall’Unione europea”. A dirlo sono stati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che con Roberto Salis hanno presentato alla Camera la candidatura di Ilaria, attualmente a processo in Ungheria, per le Europee con Avs. “L’Ungheria costituisce un grave problema per l’Ue, non si dica che lì c’è separazione tra potere giudiziario ed esecutivo, perché il caso Salis dimostra come Orban abbia il controllo dei giudici”.