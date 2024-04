Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, è stato coinvolto in un incidente stradale nella sera del 26 aprile dopo aver lasciato il luogo dell’attentato a Ramla, dove aveva fatto un sopralluogo. L’auto su cui viaggiava con la figlia e l’autista si è ribaltata, scrivono i media israeliani, sottolineando che il ministro e gli altri a bordo della vettura sono stati portati in ospedale, con lesioni lievi: “Tutti in condizioni leggere e pienamente coscienti”, ha poi precisato l’ufficio del ministro. Un testimone oculare ha detto a Ynet che l’auto di Ben Gvir è passata con il semaforo rosso schiantandosi contro un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.