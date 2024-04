Tensione a Roma alle manifestazioni per il 25 aprile a Porta san Paolo. In piazzale Ostiense – zona Piramide – sono volati fischi e insulti tra la brigata ebraica, che ha deposto una corona d’alloro intorno alle 8:30, e i partecipanti a un contemporaneo presidio pro Palestina intitolato “Antifascismo e antisionismo”, convocato da associazioni dell’area antagonista e collettivi universitari. Questi ultimi hanno intonato il coro “Free free Palestine“, a cui, dall’altra parte, è stato risposto con insulti e gestacci. Da parte della brigata ebraica, poi, sono state lanciate bombe carta verso il presidio (video) e anche alcuni sassi contro i cronisti che stavano riprendendo. Appartenenti al gruppo hanno cercato più volte di forzare il cordone di polizia per raggiungere i manifestanti pro-Pal, ma sono stati bloccati.

Nello stesso tempo, come ogni anno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al sacrario del Milite ignoto all’Altare della Patria a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato le massime cariche istituzionali: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana e quello della Corte costituzionale Augusto Barbera. Mattarella si è fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento, e al termine ha salutato le autorità presenti. A differenza degli anni passati, l’enorme cantiere per la metropolitana allestito al centro di piazza Venezia ha impedito la presenza di pubblico.

In corso nella Capitale anche la tradizionale manifestazione dell’Anpi, l’associazione dei partigiani. Il corteo, con in testa uno striscione con la scritta “I partigiani”, è partito da largo Bompiani e raggiungerà Porta San Paolo, dove sono previsti vari interventi dal palco: tra gli altri quello di Roberto Salis, il padre della 39enne insegnante Ilaria, in carcere in Ungheria e candidata alle Europee dall’Alleanza Verdi e sinistra. In testa al corteo le associazioni partigiane e della memoria antifascista, con striscioni e bandiere della pace.