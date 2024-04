La media dei redditi dichiarati da 42 milioni di contribuenti italiani è di 23.650 euro lordi. Ossia meno di 2mila euro lordi al mese, 1.600 euro netti circa. Emerge dai dati diffusi dal ministero dell’Economia relativi alle dichiarazioni Irpef ed Iva del 2022. I più “ricchi” sono i lombardi, che dichiarano 27.890 euro in media. Seguono il Trentino Alto Adige (25.993 euro), l’Emilia Romagna (25.880 euro) e il Lazio (25.520 euro). In fondo alla classifica Sicilia (18.620 euro), Basilicata (18.848 euro). Ultima la Calabria con un reddito medio di 17.160 euro lordi l’anno.

Il comune più ricco d’Italia è la piccola Portofino, “la perla del Tigullio”, in provincia di Genova. Qui i 300 contribuenti dichiarano in media 90.610 euro. Seguono Lajatico (Pisa) con quasi 53mila euro e Basiglio (Milano) con 49.523 euro. Quarta Briaglia (Cuneo) a 43.474,85 euro, seguita da Cusago (Milano), poco meno di 40mila, Torre d’Isola (Pavia) a 36.840,84 euro, Bogogno (Novara) a 36.615 euro, Segrate (Milano) a 35.865 euro e Pino Torinese (Torino) con 35.378euro. Tra le grandi città la prima è Milano, decima nella classifica complessiva, con un reddito medio di 35.282,48 euro.

Dai dati del Mef emerge che il numero dei contribuenti è aumentato dell’1,3% rispetto al 2021, e il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 970,2 miliardi di euro (58 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +6,3%). I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’83% del reddito complessivo dichiarato; il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 64.670 euro, il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 22.280 euro (circa 1.400 euro netti al mese), quello dei pensionati a 19.750 euro. Crescono i valori medi di tutte le tipologie di reddito: reddito d’impresa in contabilità ordinaria (+19,6%) e in contabilità semplificata (+12,5%); reddito da partecipazione (+11,6%); reddito da lavoro autonomo (+6,9%); reddito da pensione (+4%) e reddito da lavoro dipendente (+3,6%), ossia ben al di sotto dell’inflazione, segnalando quindi un depauperamento degli stipendiati.