L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è avvenuta questa mattina in Lombardia. Un operaio di 39 anni è morto alle 10 di martedì 23 aprile mentre stava lavorando a Laglio, in provincia di Como. L’uomo era alla guida di un piccolo escavatore che si è ribaltato durante alcuni lavori di sbancamento nella zona a monte del paese. Il 39enne è rimasto schiacciato dal mezzo lungo una stradina molto stretta ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’Agenzia di Tutela della Salute Insubria. I carabinieri di Como stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire i motivi per cui l’uomo si trovasse in quel punto al momento dell’incidente. L’incidente sul lavoro è avvenuto in via della Chiesa in località San Bartolomeo, dove erano in corso alcuni lavori edili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Como e i tecnici di Ats, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.