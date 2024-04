La giunta del governatore Michele Emiliano perde un altro pezzo per strada. L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni: “Considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi”. Il primo passo verso il rimpasto che dovrebbe vedere la luce mercoledì.

Intanto proprio il presidente – al centro di una polemica per aver chiesto ad Alfonso Pisicchio di dimettersi poche ore prima dell’arresto – e il procuratore di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in commissione parlamentare antimafia sulle vicende e le inchieste legate alla presunta compravendita di voti come deciso dall’ufficio di presidenza della commissione. “Michele Emiliano sarà audito dalla commissione antimafia. La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella regione e a Bari”, ha commentato la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della commissione Antimafia.

Da Roma a Bari, il governatore è alle prese con la mozione di sfiducia annunciata dal centrodestra che sarà discussa il 7 maggio, e il rimpasto in Giunta dopo le dimissioni e l’uscita dalla maggioranza del M5s. La mozione non sembra poter mettere in difficoltà Emiliano, almeno nei numeri visto che la maggioranza di centrosinistra dovrebbe votare contro in maniera compatta. Stessa posizione che verrà assunta dal gruppo del M5s, come annunciato dal suo capogruppo, Marco Galante: “Non possiamo votare una mozione di sfiducia per l’operato della giunta regionale – spiega – e non accettiamo alcun tipo di lezione e tentativi di strumentalizzazione dal centrodestra. Abbiamo lasciato il perimetro della maggioranza e rimesso le deleghe, ma questo non vuol dire, come ribadito anche dal presidente Conte, rinnegare il lavoro fatto sia dall’assessora Barone che dalla consigliera delegata Grazia Di Bari in questi anni”. Lunedì il centrodestra aveva “invitato” il M5s a votare la mozione dopo aver abbandonato la maggioranza. “Un lavoro – prosegue Galante – che invece è importante e va riconosciuto, come stanno facendo i tanti cittadini che stanno scrivendo alle nostre consigliere per ringraziarle di quanto fatto”.

E proprio per andare incontro alle richieste dei pentastellati, Emiliano appare intenzionato a dare vita all’assessorato alla Legalità nel prossimo rimpasto. Lunedì sembrava che Emiliano fosse pronto ad azzerare la squadra di governo, ma durante la riunione almeno tre assessori non hanno dato la loro disponibilità a rimettere le deleghe. Emiliano potrebbe cambiare 5 su 10 assessori e dare vita anche alla delega alla Legalità affidandola a Viviana Matrangola, figlia di Renata Fonte l’assessora comunale di Nardò che fu uccisa nel 1984 per aver ostacolato un progetto di speculazione edilizia, la realizzazione di un residence lungo la costa salentina verso Porto Selvaggio. Matrangola è anche attivista di Libera.

Intanto si è liberata l’importante casella della Sanità. “Ringrazio il presidente Emiliano per la fiducia mai venuta meno nei miei confronti e gli rinnovo la mia stima. Il mio apporto a questo Governo regionale – dice Palese – è sempre stato di carattere esclusivamente tecnico, non certo politico, ma proprio perché comprendo la difficoltà dell’attuale situazione politica, con lo stesso spirito di servizio con cui accettai di entrare in Giunta, ho rassegnato le dimissioni. Ringrazio – aggiunge – il direttore e tutti i dipendenti e collaboratori del dipartimento Sanità con cui in questi due anni abbiamo condotto un lavoro non di poco conto. Ritengo di aver dato un contributo all’insegna dell’impegno profuso sempre con disciplina ed onore, della dedizione e della tutela del servizio sanitario regionale, producendo risultati universalmente riconosciuti: in poco tempo abbiamo pressoché azzerato il deficit sanitario e portato la Regione Puglia nelle condizioni di uscire dal piano di rientro. Mi auguro, e sono certo, che il presidente Emiliano saprà assumere le scelte migliori per continuare su questa strada non solo in campo sanitario e sempre avendo come unico obiettivo il bene dei pugliesi”.