Almeno un piatto di formaggi obbligatorio per legge nei menù di ogni ristorante. È l’ultima invenzione del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in occasione di una visita di cortesia allo stand Gambero Rosso nel corso del Vinitaly a Verona. “Sto facendo un ragionamento con la ristorazione, sia con Confcommercio che Confesercenti”, ha dichiarato Lollobrigida durante una conversazione con il direttore Marco Mensurati, come raccontato sul loro sito.

Il ministro salito agli onori delle cronache per le uscite sui “poveri che mangiano meglio dei ricchi”, i dubbi sul concetto di antifascismo e la fermata del treno ad personam ora ha deciso di stabilire che cosa i ristoratori dovranno offrire ai clienti. Poco importa se il loro locale è vegano, etnico o salutista e preferirebbero non proporre prodotti caseari. “Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione. Non il formaggio che accompagna, ma il formaggio che è il piatto, ricalcando un po’ il modello francese”, ha spiegato. L’iniziativa, secondo il ministro, “porta con sé un aumento del valore, fa crescere la filiera, alza il valore del latte, un po’ come è avvenuto con Grana e Reggiano”. Lasciando il salone internazionale del vino, il ministro meloniano ha espresso incrollabile “ottimismo” per “una percezione di positività che c’è nel sistema Italia. Oggi l’Italia ha più fiducia in se stessa di quanta ne avesse in passato, c’è la consapevolezza delle nostre potenzialità”. Grazie al governo Meloni, si intende.

“Sento tante persone che anche in momenti di difficoltà guardano avanti e anche se le cose nel mondo non vanno benissimo gli italiani sanno che c’è un asse forte tra il governo e il sistema produttivo che punta a far crescere la ricchezza per poi poterla redistribuire senza far debito o svendere asset strategici e che il nostro governo negli ambiti internazionali difende, come è legittimo che faccia, gli interessi del proprio popolo”, ha concluso Lollobrigida.