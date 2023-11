“Sono polemiche assolutamente pretestuose”. Lo ha detto il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo a un’interrogazione del Movimento 5 stelle alla Camera sul caso della fermata ad personam del treno Frecciarossa, rivelato da il Fatto Quotidiano, che lo vede protagonista. In Aula il ministro si è difeso, con un lungo preambolo sull’evento di Caivano dove era atteso, ripetendo in sostanza la versione già data alla stampa. “Sono certo di aver fatto il mio dovere: la mia presenza ad un’iniziativa come quella di Caivano rappresentava la vicinanza dello Stato in un territorio martoriato dalla criminalità”. E poi ha aggiunto: “Ho ritenuto di chiedere una fermata straordinaria – ha spiegato – senza la pretesa di un trattamento di favore. Aggiungo che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilità di scendere a Ciampino”.