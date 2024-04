“Il mondo trapper milanese continua purtroppo a far parlare di sé, con l’arresto di 17 persone (nel 2023 ndr) tra cantanti e membri degli entourage. Nelle faide tra gruppi è addirittura maturato il tentato omicidio di due giovani, attinti da arma da fuoco da parte del trapper Shiva, poi arrestato dalla polizia. Rese di conti sulla pubblica via col rischio di colpire ignari passanti”. Lo ha detto oggi il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, intervenuto sul palco del Piccolo Teatro Strehler durante la celebrazione del 172esimo anniversario della polizia di Stato, fondata nel 1852. Dopo la conferenza stampa tenuta ieri in questura, il dirigente di pubblica sicurezza ha comunicato altri dati rilevanti sulle attività della polizia di Stato nel 2023 a Milano. In merito ai numeri e agli episodi di violenza scaturiti dalla scena trap milanese, Petronzi ha lanciato un appello: “Cosa deve ancora accadere per far comprendere che la realtà non è un set cinematografico o un reel su Tik Tok?“.