L’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, 94 anni, ha investito una runner che stava attraversando sulle strisce pedonali lungo un ampio viale di Treviso. Gentilini stava rientrando a casa con la moglie quando si è ritrovato davanti la donna. Lo “sceriffo” – com’era soprannominato Gentilini quand’era primo cittadino – non se ne è accorto in tempo e l’ha urtata facendola finire a terra. L’impatto, seppure lieve (senza gravi conseguenze per la vittima), c’è stato e l’ex sindaco si è subito fermato per assicurarsi delle condizioni della donna.

All’incidente hanno assistito diversi passanti che hanno prestato soccorso alla donna e anche all’ex sindaco pensando avesse avuto un malore alla guida. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, un’ambulanza è arrivata sul posto in pochi minuti e fortunatamente la donna era in condizioni “buone”. Ma è stata portata ugualmente al Pronto Soccorso per tutte le visite del caso e dimessa in serata.

“Me la sono trovata davanti, per fortuna andavo a 10 chilometri orari e l’ho appena toccata”, ha detto Gentilini commentando l’incidente. Non dello stesso parere il marito della donna Daniele Tomaselli: “Lui si è fermato, per carità. Questo gli fa onore, ma è un po’ fuori luogo dire che andava a 10 all’ora – riporta Il Gazzettino – Per fortuna non ci sono state fratture, ma ha riportato tagli dietro la testa e diverse contusioni. Io gli toglierei la patente. È allucinante che a 94 anni si giri ancora in macchina”, conclude Daniele. Sia l’ex sindaco che la moglie sono rimasti in contatto con la runner. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta anche la Polizia locale.