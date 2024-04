Una farmacista vittoriese, di 34 anni, è stata trovata in una pozza di sangue dietro il bancone della parafarmacia dove lavorava, nella Galleria commerciale Bennet, vicino all’Iper Tosano di Colle Umberto. La giovane, Martina Peruzza, è stata trovata priva di sensi, nel bagno della parafarmacia, da due clienti. I fatti, secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Treviso risalgono al tardo pomeriggio di martedì 19 marzo. In testa Martina aveva due visibili ematomi ed era stata ricoverata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso.

Per giorni la giovane ha lottato tra la vita e la morte. Trasferita all’Oras di Motta di Livenza, le sue condizioni hanno iniziato a migliorare, ma al momento del risveglio, la 34enne parlava solo in inglese e un grave trauma cranico sembrava aver compromesso la sua salute. I familiari ora vogliono fare chiarezza. Il sospetto è che la farmacista, secondo quanto riporta Treviso Today, è stata vittima di un’aggressione sul luogo di lavoro: qualcuno l’ha colpita in testa e lasciata priva di sensi sul pavimento. Ma fino a oggi, l’ipotesi più accreditata è quella di una caduta provocata da un malore. La questione è avvolta ancora da mistero e, ad oggi, Martina non ricorda nulla di quanto accaduto quella sera, nemmeno la sua lingua madre, l’italiano. I familiari, nel frattempo, hanno lanciato un appello chiedendo di farsi avanti a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di quanto accaduto all’Iper Tosano la sera del 19 marzo.