Un uomo di 30 anni è morto, questa mattina, su un volo Torino-Lamezia Terme di Raynair decollato dall’aeroporto di Torino Caselle alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne, che si trovava in compagnia della moglie, si è sentito male a metà tragitto ed è deceduto per un arresto cardiaco. Il comandante ha fatto immediato rientro all’aeroporto torinese, spiega la Sagat, la società che gestisce lo scalo, dove l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo, prestando soccorso al passeggero, ma sono stati costretti a constatarne il decesso. La moglie, invece, è stata colpita da un malore in seguito alla morte del consorte ed è stata trasportata in ospedale.