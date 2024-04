Chiara Braga in conferenza stampa alla sede del PD parla del Ponte sullo Stretto: “Abbiamo parlato delle criticità dell’opera. Il governo ha riesumato un progetto che non ha mai superato il vaglio della compatibilità ambientale aggirando le norme Il progetto non è una soluzione ai problemi della Sicilia, il nostro documento ha trovato conferma dal Ministero dell’Ambiente. Le nostre preoccupazioni sono condivise con le comunità territoriali hanno un fondamento che nemmeno la protervia e l’arroganza di Salvini possono superare. Questo progetto è sbagliato, pericoloso e noi crediamo in una ferma opposizione. Nascondersi e rinchiudersi dietro le stanze ministeriali ignorando la criticità e pensare solo a fini elettorali raccontando una cosa che non si può fare è una risposta sbagliata alla richiesta giusta dei territori. Le critiche non arrivano solo dal Ministero dell’Ambiente ma anche quello dei Beni Culturali ha sollevato perplessità. Salvini può raccontare favole”.