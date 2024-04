Sul caso di corruzione e voto di scambio in Sicilia è intervenuto il leader del M5S Giuseppe Conte in Basilicata: “È la conferma che il centrodestra non può assolutamente parlare di questi temi perché da Nord a Sud è una questione generale che riguarda le amministrazioni di centrodestra da sempre notoriamente indifferenti alle infiltrazioni e al voto di scambio mafioso. Indifferenti alla corruzione. Tutte le forze politiche devono alzare l’asticella, altrimenti i cittadini non verranno più a votare, rimarranno a casa. Dobbiamo assolutamente ridare dignità all’intera politica”.