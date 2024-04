Il vice-presidente della Regione Sicilia ed esponente di spicco della Lega nell’isola Luca Sammartino è stato sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno. Il ras delle preferenze, passato tre anni fa da Italia viva al Carroccio, è stato coinvolto in un’inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione che ha portato in carcere il sindaco di Tremestieri Etneo (Catania), Santi Rando. Sammartino, che è anche anche assessore all’Agricoltura e in questa indagine accusato di sola corruzione, era già coinvolto in due processi per corruzione elettorale. Nell’ultima tornata delle Regionali aveva raccolto 33mila preferenze, record di sempre all’Ars.

Sono 11 in tutto gli esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori nei cui confronti i carabinieri di Catania hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo. Sono accusati a vario titolo, di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Per Rando l’accusa è di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. Ai domiciliari il suo oppositore politico, Mario Ronsisvalle, poi suo alleato.

Ronsisvalle, titolare di una farmacia a Tremestieri, contesta la Procura di Catania che ha coordinato l’inchiesta condotta dal nucleo investigativo dell’Arma, “anche grazie all’intervento” di Sammartino, definito il “principale referente politico del sindaco” Rando, sarebbe stato “avvantaggiato” attraverso “la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale, per le elezioni europee del 2019, al candidato sostenuto dal Sammartino”.

Il vice-presidente della Regione è l’azionista di riferimento dei salviniani in Sicilia. È tra i politici più rampanti nell’isola e nelle ultime due elezioni regionali è stato il più votato o tra i più votati in Sicilia. Nella disputa interna alla Lega di qualche mese fa, proprio la corrente Sammartino aveva prevalso rispetto all’ala che faceva riferimento all’eurodeputata Annalisa Tardino poi sostituita alla guida del Carroccio da Claudio Durigon. In passato era stato esponente dell’Udc, poi passato al Pd e successivamente era confluito in Italia viva, prima di approdare alla Lega.

L’indagine ha fatto emergere anche, secondo l’accusa, “gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca Santapaola-Ercolano, riguardanti l’elezione nel 2015 dell’attuale sindaco”, ma anche la successiva “degenerazione affaristica” del comune, messa in atto, spiegano gli investigatori, dai funzionari infedeli mediante “numerose corruttele, per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici”.