Una nota di azzurro ha tinto il Draft WNBA 2024, tenutosi nella notte alla Brooklyn Academy of Music di New York. La playmaker Matilde Villa, talento del basket italiano di appena 19 anni, è stata selezionata al terzo giro con la 32esima scelta dalle Atlanta Dream e vivrà il sogno di giocare nella miglior lega di basket al mondo. Villa è la prima cestista italiana di sempre a essere selezionata da una franchigia WNBA direttamente dal campionato, senza passare dal college.

“Per me è un sogno che si avvera, sono felicissima. Lo vedo come un riconoscimento per tutto il lavoro che ho fatto finora. Quando è uscito il mio nome ho provato un’emozione fortissima“, ha detto Villa tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale dalla Reyer Venezia, la squadra di Serie A-1 dove milita attualmente. La carriera della ragazza, nata a Lissone, ha spiccato il volo nella prima squadra della Costa Masnaga, in cui Villa ha esordito a 14 anni. Da lì, non ha più lasciato la massima serie del campionato di pallacanestro femminile e a 15 anni è stata capace di segnare 36 punti, 8 rimbalzi e 4 assist alla Dinamo Sassari.

La giovane stella della Reyer Venezia, nel giro della nazionale maggiore già dal 2021, rimane concentrata sulla stagione in corso, forte di un traguardo in più: è la quarta italiana di sempre a essere selezionata al Draft femminile dopo Catarina Pollini (1997), Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022). Villa avrà l’onore di portare ancora una volta l’Italia nella WNBA, dove affronterà un altro talento generazionale della pallacanestro mondiale: Caitlin Clark, scelta al primo posto dalle Indiana Fever, che ha ricevuto un caloroso benvenuto anche dalla stella del corrispettivo maschile Tyrese Haliburton: “Finalmente siamo dalla stessa parte. Congratulazioni e benvenuta in città”, ha scritto su X.