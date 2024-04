Non solo Evan Ndicka, ma anche Matías Viña. Nel weekend calcistico in cui il difensore giallorosso si è accasciato improvvisamente a terra durante Udinese-Roma, un altro episodio, stavolta dall’altra parte del mondo, ha destato forte preoccupazione. In Brasile Viña, ex laterale proprio della Roma acquistato a titolo definitivo nel mercato invernale di gennaio dal Flamengo, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco dopo una testata con il difensore Adriano Martins dell’Atlético Clube Goianiense.

Lo scontro di gioco si è verificato al 30esimo minuto del secondo tempo. Martins è stato bendato e portato in ospedale, mentre Viña ha avuto la peggio fra i due: sedutosi un attimo in panchina per riposare dopo lo scontro, l’esterno del Flamengo ha avuto un malore ed è stato ricoverato. Nonostante il forte trauma cranico, il giocatore non ha riportato lesioni cerebrali e per questo, secondo la stampa del paese, è già stato rilasciato per tornare a Rio de Janeiro con la squadra. Adesso rimarrà sotto osservazione dello staff medico nei prossimi giorni.