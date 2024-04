Quel gigante di 82 partite che in Nba porta il nome di “regular season” ha definitivamente chiuso i battenti. Così la parte più elettrizzante del massimo campionato di basket negli Stati Uniti sta per decollare. I Playoff prenderanno il via sabato 20 aprile, ma prima ci sono gli ultimi accoppiamenti da decidere attraverso il cosiddetto torneo Play-In. Si tratta di una mini competizione, introdotta dalla lega per la prima volta nel 2020, tramite cui si avranno le ultime quattro squadre qualificate alla post season: due per ciascuna delle due Conference. La gara inaugurale sarà fra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers, mercoledì 17 aprile all’1.30 (ora italiana).

Western Conference – La gara di domenica 15 aprile, l’ultima di stagione regolare, è stata solamente un assaggio perché Pelicans e Lakers, settima e ottava classificata a ovest, si ritroveranno di fronte al Play-In nella prima partita del mini torneo. Uno scontro dal significato importante per LeBron James, capitano dei losangelini, che si gioca quello che potrebbe essere il 19esimo ingresso ai Playoff in 21 anni di carriera. La vincente fra le due franchigie andrà direttamente in post season e, in virtù del settimo piazzamento, dovrà affrontare i Denver Nuggets di Nikola Jokić, campioni in carica arrivati secondi, nel primo round. Chi perderà, troverà la vincente dell’altra partita del Play-In fra Sacramento Kings e Golden State Warriors (nona e decima classificata in Western Conference), da cui poi uscirà l’ottava posizionata in stagione regolare e l’ultima squadra a entrare da ovest ai Playoff.

Eastern Conference – Nella notte tra mercoledì e giovedì invece scenderanno in campo per il Play-In le franchigie dell’est. Il match più interessante è quello fra le due corazzate Philadelphia 76ers e Miami Heat, che hanno centrato rispettivamente il settimo e ottavo posto nella graduatoria della stagione regolare. Philadephia contro Miami significa anche sfida che mette faccia a faccia Joel Embiid e Jimmy Butler, due dei giocatori più dominanti della lega. Anche qui, la vincente si qualificherà direttamente ai Playoff classificandosi definitivamente settima a est e affronterà i New York Knicks, una delle soprese della stagione. La perdente giocherà con la vincitrice di Chicago Bulls-Atlanta Hawks (nona e decima in Eastern Conference) per l’ultimo biglietto in palio: l’ottavo piazzamento. Ad aspettare dall’altra parte ci sono già i temibili Boston Celtics, la franchigia migliore di tutta lega che ha chiuso l’anno con 64 vittorie e 18 sconfitte.