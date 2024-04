Il telecronista degli Houston Rockets lo ha definito “l’uomo del popolo“, mentre il celebre opinionista della palla a spicchi americana Stephen A. Smith “un bravo ragazzo“. Boban Marjanović, giocatore della franchigia del Texas, si è preso l’ovazione degli addetti ai lavori non per una giocata in campo, ma per aver regalato al pubblico sugli spalti del pollo gratis sbagliando due tiri liberi consecutivi. L’episodio diventato virale nel giro di poche ore è accaduto nella notte, durante l’ultima giornata della regular season in Nba che ha messo di fronte, fra le tante, Rockets e Los Angeles Clippers.

A quattro minuti dal termine del match, poi finito 116 a 105 per i texani, Marjanović, che della squadra è il centro di riserva, si è trovato in lunetta per due tiri liberi. Il primo non è entrato e a quel punto il pubblico casalingo dei Clippers ha iniziato a scaldarsi. Si è alzato un boato assordante non per la partita, insignificante ai fini della classifica e dei Playoff, o per un brutto gesto da parte di qualche giocatore, ma per la promozione di uno degli sponsor dei losangelini: pollo gratis per tutti gli spettatori ad ogni 0/2 ai liberi di un avversario durante l’ultimo quarto di gioco. E Marjanović, una volta capita la situazione intorno a lui, ha sbagliato di proposito il secondo tiro libero consecutivo ergendosi a giustiziere della fame dei tifosi.

The Clippers run a promo where fans get free chicken if an opponent misses two free throws in a row. When Boban Marjanovic realized, he missed the second one on purpose.pic.twitter.com/Fk5veT5Nou — Front Office Sports (@FOS) April 15, 2024

“Ah, gli ha regalato del pollo”, ha urlato uno dei telecronisti al libero sbagliato in preda alla gioia e al divertimento. Ovviamente anche i tifosi sono esplosi e sui social c’è chi ha definito il momento come “il più bello della stagione”. Dall’altra parte però una fazione di appassionati non ha preso affatto bene lo scherzo, sottolineando come la stagione regolare di Nba sia sempre più vicina al confine dell’intrattenimento e dello show rispetto a quello puramente sportivo. Si vedono sempre più spesso siparietti ironici nel corso del campionato, come quello dato vita qualche settimana fa da James Harden. La guardia dei Clippers aveva provato ironicamente a stoppare un tiro dall’angolo di un compagno, poi finito fuori, cercando di dare un po’ di brio ai festeggiamenti nel caso in cui la palla fosse entrata. “L’uomo del popolo” Marjanović avrebbe sicuramente apprezzato.