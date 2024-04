Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha rilanciato la serie animata SuperBigote (SuperBaffo), con lui stesso come protagonista, nell’ambito della sua strategia elettorale in vista del voto del 28 luglio, dove correrà per un ulteriore mandato. Il leader chavista ha inoltre annunciato un reality show, chiamato ‘Factor M’, per scegliere il jingle della sua campagna. Le iniziative, secondo alcuni osservatori, servono al governo per cercare di ripulire la propria immagine e distrarre l’attenzione nazionale e internazionale dalla crisi politica interna, soprattutto dopo l’esclusione dalla contesa elettorale della principale candidata dell’opposizione, l’ex deputata María Corina Machado, nonché della sostituta di quest’ultima, la filosofa Corina Yoris. Rientra in questa tattica anche il recente arresto dell’ex ministro del Petrolio, Tareck El Aissami, accusato di gravi crimini di corruzione. L’operazione è stata descritta dal procuratore generale, Tarek William Saab, come parte di una campagna incessante contro la corruzione, che ha coinvolto anche altre figure chiave come l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze, Simón Alejandro Zerpa, e l’imprenditore Samark José Lopez.