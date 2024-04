FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dall’ 8/4 al 14/4/2024

FdI 27,1% (-0,4)

PD 19,8% (+0,1)

M5S 16,2% (=)

FI+NM 8,6 (+0,5)

Lega 8,2% (=)

SUE 4,8% (new)

AVS 3,8 % (-0,2)

Azione 3,6% (=)

Altri 7,9

Mancano meno di due mesi alle elezioni europee 2024 e già si definisce un quadro politico caratterizzato da nuove alleanze, sorprese e conferme.

Innanzitutto i primi tre partiti italiani per consenso reggono bene e sono al di sopra del risultato ottenuto alle Politiche del 2022. Fratelli d’Italia (FdI) è in calo ma è pur sempre al 27% medio, il Pd sfiora il 20% e il Movimento sembra tonico (16,2%).

La prima sorpresa è l’atteso, definitivo sorpasso di Forza Italia (8,6) sulla Lega (8,2) grazie a una mossa astuta di Antonio Tajani: correre alle elezioni di giugno insieme a Noi Moderati di Maurizio Lupi. Abbastanza per distanziare la Lega di quasi mezzo punto, un margine che ha buone possibilità di allargarsi.

La seconda sorpresa è il cartello elettorale Stati Uniti d’Europa (SUE) ovvero ItaliaViva, +Europa, PSI e Libdem. Una formazione che, sebbene ottenga un valore più basso della semplice somma aritmetica dei partiti coinvolti, riesce a sfondare la soglia del 4%, anzi sfiora il 5. Un esordio incoraggiante e che al momento, prevedibilmente, sembra danneggiare il partner mancante ovvero l’Azione di Carlo Calenda in stallo al 3,6%.

La preoccupazione di non raggiungere il 4% però è anche di AVS – Alleanza Verdi Sinistra che probabilmente al momento subisce la concorrenza di Pace Terra Dignità, lista di Michele Santoro ancora in cerca però delle firme sufficienti per la presentazione.

Cresce la quota di elettori che voterebbero per “altri partiti” tra i quali spicca, oltre al già citato Santoro, il super listone Libertà di Cateno De Luca con ben 19 partner indicati nel simbolo.

Fonte: Swg, Euromedia Research, Demopolis, Youtrend, Ixé, Eumetra, Tecnè