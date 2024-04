Stefanos Tsitsipas trionfa al Masters 1000 di Montecarlo. Il greco batte in finale il norvegese Casper Ruud due set a zero (6-1,6-4). Per Tsitsipas è il terzo trionfo sul terreno rosso del Principato. Dopo aver eliminato l’azzurro Jannik Sinner in semifinale, vincendo al terzo set, il tennista greco torna alla conquista di un titolo. L’ultimo era arrivato all’Atp 250 di Los Cobos, in Messico, battendo in finale l’australiano Alex de Minaur in due set (6-4, 6-3). Per Tsitsipas nuova posizione nella classifica Atp: da 12esimo il greco torna nuovamente tra i migliori 10 al mondo.