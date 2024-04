Carlos Alcaraz annuncia il suo ritiro dal torneo di Barcellona. Lo spagnolo è, infatti, ancora alle prese con l’infortunio al braccio destro e dopo il ritiro al Masters 1000 di Montecarlo, il numero tre al mondo è costretto a rinunciare anche al prossimo appuntamento su terra rossa. “Ho lavorato a Montecarlo, cercando di recuperare fino all’ultimo minuto dall’infortunio al muscolo pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo l’ora di poterlo fare. Ci vediamo presto“, si legge nel post scritto dal tennista su X.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! ???? I was really looking forward to playing… See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024