Nella notte alcuni ultrà appartenenti ai Drughi, storico gruppo di tifosi della Juventus, a Superga – dove nel maggio del 1949 l’aereo su cui viaggiava la squadra del Torino si schiantò contro la Basilica di Superga – hanno esposto ai piedi della chiesa uno striscione con scritto dal 1897 “la vera storia di Torino siamo noi”. Il messaggio è accompagnato da un disegno che raffigura una zebra – simbolo dei bianconeri – infilzare un toro, con la scritta “El mata Toro”.

Un gesto, nel giorno del programmato al derby della Mole alle 18 all’Olimpico Grande Torino, che ha registrato una immediata reazione nella società bianconera: “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole” si legge in un post su X. Una partita speciale quella in programma perché la Juventus vuole blindare definitivamente la qualificazione Champions, il Torino vuole restare in scia alle squadre in corsa per l’Europa.