“Credo che nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini“. È la gaffe della ministra del Turismo Daniela Santanché durante la cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. Poi dal palco precisa: “Ho detto Lucchini e non Visconti“, scherzando su come lo scivolone “domani finisca sui giornali”. Un lapsus della ministra che arriva, nella giornata di ieri, dopo aver ricevuto la notizia di indagine dalla Procura di Milano per falso in bilancio nel caso Visibilia.

Prima dell’avvio dell’iniziativa, che si terrà per tre giorni nel castello di Maniace, Daniela Santanché ha ricordato i “tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un’ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica”.