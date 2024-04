“È stata una delle cadute più spaventose della mia vita”. Danilo Petrucci, pilota Super Bike del Barni Spark Racing Team, ha postato un messaggio sui suoi canali social scrivendo aggiornamenti sul suo stato di salute. L’ex MotoGp, ha corso in Ducati, è stato vittima di un terribile incidente sulla pista maceratese di Cingoli durante un allenamento di motocross, rompendosi alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre che a riportare varie lacerazioni cutanee, come scritto da Petrucci stesso. Un’altra caduta in allenamento dopo quella di cui è stato vittima Andrea Dovizioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Petrucci (@petrux9)

Il pilota ha descritto la sua caduta come una delle più “spaventose della sua vita” e ora lo aspetta un lungo periodo di riabilitazione prima di tornare in sella alla sua moto. Salterà sicuramente la gara del prossimo weekend, 19-21 aprile, ad Assen nel terzo round del campionato mondiale Superbike. Dopo l’Olanda però accorre in sua fortuna una lunga pausa che rimanda la competizione al fine settimana del 14-16 giugno, in cui Petrucci punterà a esserci.

Tanti i messaggi di affetto e pronta guarigione da parte del mondo delle due ruote. “Riprenditi presto compagno. Ti penso”, ha commentato Jonathan Rea, sei volte campione mondiale Superbike. Auguri anche da Antonio Cairoli, il leggendario “222” della motocross, e Andrea Iannone. Marco Melandri, invece, ha scritto “Forza Danilo! Puoi accendere un bel cero sto giro”.