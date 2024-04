“Ue, ma sono l’ultimo?”. Se tutti gli omologhi del G7 arrivano all’incontro in bici o coi mezzi pubblici, il finto ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si fa portare in auto, chiedendo di sgasare, invadere la ciclabile e litigando coi ciclisti. È la parodia ideata da Cittadini per l’Aria Onlus, Sai che puoi?, Fiab Milano Ciclobby Onlus, Genitori Antismog ETS con Clean Cities Campaign, per lanciare la manifestazione ‘C’è un’altra strada – stop al codice della strage’, in programma sabato 13 aprile, a Milano, in concomitanza col vertice dei ministri del G7.