L’ex sindaco di Cerignola Franco Metta è stato aggredito prima verbalmente e poi con un bastone. È avvenuto nel pomeriggio di ieri nel suo studio legale. Un ex cliente armato di bastone da passeggio avrebbe colpito l’avvocato dopo un battibecco. Il motivo? Secondo fonti vicine al legale cerignolano, una vecchia causa giudiziaria. In soccorso di Metta è arrivato il personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale per medicare una ferita alla testa riportata a seguito dei colpi di bastone. Necessari anche alcuni punti di sutura. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno indagato sull’accaduto.

L’ex primo cittadino di Cerignola ha fatto sapere di aver sporto denuncia per l’aggressione. Ma nessuno parola ufficiale a parte un post social dove Metta ringrazia le testimonianze d’affetto dopo l’accaduto: “Grazie di cuore a tutti. Vi abbraccio tutti. Ci vediamo presto!”. Anche l’amministrazione comunale di Cerignola e il suo sindaco Francesco Bonito hanno diffuso un comunicato nel quale esprimono solidarietà nei confronti dell’avvocato Franco Metta.