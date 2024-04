Luis Enrique aveva alzato la tensione prima della partita di Champions League tra Psg e Barcellona. Alla vigilia del quarto di finale di andata l’allenatore che con i blaugrana ha vissuto il momento migliore della sua carriera aveva detto: “Chi rappresenta meglio lo stile Barça tra me e Xavi? Sono il massimo rappresentante. Guarda i dati di possesso palla, i titoli, sono io”. Ma poco prima del fischio d’inizio, il tecnico ora al Psg ha scherzato nel tunnel degli spogliatoi proprio con il suo ex giocatore e ora coach dei catalani, Xavi, dando vita a un simpatico botta e risposta.

Le telecamere hanno ripreso l’abbraccio tra i due: “Come sei aggressivo! Come sei aggressivo”, ha detto Xavi a Luis Enrique che lo stava stringendo con più forza del dovuto. Luis Enrique ha poi risposto: “Sono aggressivo? Il solito, dai! Sai come sono fatto. Come stai?”, ricevendo un “Bene, bene, meglio adesso”. Alla fine è arrivata una frecciatina da parte dell’allenatore dei francesi: “Oggi protesterai? Non ci incontreremo in finale. Non lo fare o ti prendo per le p… Appena protesti ti prendo per le p…”. Sul campo, poi, ha vinto Xavi: 3 a 2 sui padroni di casa che adesso devono ribaltare il risultato se vorranno accedere alle semifinali. Luis Enrique non avrà più tanta voglia di scherzare.